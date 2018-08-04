Компания МТС до конца 2019 года планирует провести оптимизацию 300 салонов сотовой связи, что предполагает их закрытие. Об этом во вторник сообщила журналистам первый вице-президент компании по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи

Общество В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

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Гаджеты Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.

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