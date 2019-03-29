Экономика
«МРСК Сибири» возглавил Павел АкилинФедералПресс 04:36
Исполняющим обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») назначен Павел Акилин. Его предшественник на этой руководящей должности, Виталий Иванов, «МРСК Северного Кавказа».
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