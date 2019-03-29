«МРСК Сибири» вместо Виталия Иванова возглавил Павел АкилинВОмске 05:04

Павел Акилин сменил на посту главы ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова, который теперь возглавляет МРСК Северного Кавказа. По словам руководителя «Россетей» Павла Ливинского, от Акилина ожидают сохранения уже имеющихся высоких темпов развития сибирского сетевого комплекса.

с чего всё началось

Во главе «МРСК Сибири» Иванова сменил Павел Акилин, с сентября 2017 года работавший его первым заместителем. До этого Акилин, энергетик с двадцатилетним опытом, как сообщается, занимал должности заместителя гендиректора в различных российских энергокомпаниях.

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