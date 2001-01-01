Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2019 года увеличился на 117 рублей. Теперь он составляет 11 280 рублей. МРОТ считается одним из самых важных экономических показателей, так как от него зависит сумма многих социальных выплат.

Финансы Финансы Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно Индекс Мосбиржи по итогам торгов во вторник опустился на 0,7% - до 2389,69 пункта, РТС вырос на 0,44% - до 1122,9 пункта, следует из данных торгов.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Экономика Экономика Основатель Oracle раскрыл данные о вложениях в Tesla По данным SEC, на самом деле основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Экономика Экономика Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.

Экономика Экономика Сталь в США подешевела до уровня перед введением импортных пошлин В США сталь подешевела до уровня, который был зафиксирован еще до объявления о введении импортных пошлин, пишет Financial Times.

Энергетика Энергетика Турция возобновила импорт иранской нефти Турция в декабре импортировала 54 тыс. баррелей иранской нефти в сутки, закупки были возобновлены после сделанного в ноябре перерыва.

Экономика Экономика МВФ зафиксировал возобновление роста экономики Украины Экономика Украины восстанавливает темпы роста, госдолг страны имеет тенденцию к сокращению, а уровень инфляции снижается.

Экономика Экономика Что будет с Bitcoin. За неделю криптовалюта подорожала на 7% Днем 8 января криптовалюта торгуется на уровне в $4020, хотя неделю назад ее курс был значительно ниже — на уровне в $3746.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Экономика Экономика В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.

Энергетика Энергетика Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках «В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.

Экономика Экономика Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

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