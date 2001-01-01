Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

Происшествия Происшествия В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Происшествия Происшествия В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.

Политика Политика Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Политика Политика Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.

Происшествия Происшествия Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Кино Кино Назван главный российский фильм 2018 года Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов назвал главный российский фильм 2018 года.

Происшествия Происшествия Угрожавший взорвать бомбу в аэропорту Амстердама арестован Полиция арестовала пассажира, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции Нидерландов.

Происшествия Происшествия В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт", передали японские СМИ.

Космос Космос Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Происшествия Происшествия Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.

Политика Политика Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний

Единоборства Единоборства Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

Общество Общество Ученые назвали лучшее средство от похмелья Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).

Происшествия Происшествия Кевина Спейси обязали явиться в суд по делу о попытке изнасилования Суд в штате Массачусетс (США) отверг ходатайство актёра Кевина Спейси, который просил освободить его от необходимости присутствовать на заседании по делу о домогательствах.

Финансы Финансы Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января составляет 20%.

Происшествия Происшествия Пожар в квартире на западе Москвы ликвидирован Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в новогоднюю ночь в квартире жилой пятиэтажки на западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

Экономика Экономика В России стартовала пенсионная реформа В течение шести лет пенсионный возраст граждан РФ ежегодно будет расти по году в год, пока к 2024 году не достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Экономика Экономика МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.

Общество Общество В Абхазии заявили об обесточивании всех выявленных «майнинговых ферм» Энергетическая компания «Черноморэнерго» заявила, что прекратила подачу электроэнергии на все обнаруженные на территории республики фермы по майнингу криптовалют.

Общество Общество С 1 января вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребёнком В России максимальный размер пособия по уходу за ребёнком превысит 26 тыс рублей.

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, заявила, что уходит в отставку.

Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.

Политика Политика Путин в новогоднем обращении попросил россиян о душевной щедрости

Хоккей Хоккей Почему стоит смотреть матч Россия – Канада на МЧМ-2019 Только на МЧМ Канада может бояться Россию Нам всем бы хотелось считать, что в хоккее для канадцев нет принципиальнее соперника, чем Россия.

Политика Политика Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Политика Политика Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан Белоруссии укреплять государственность на принципах честности и справедливости.

Происшествия Происшествия Число жертв при обрушении жилого дома в Магнитогорске возросло до 4 16 человек эвакуированы, им оказана амбулаторная помощь.