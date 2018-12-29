Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

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