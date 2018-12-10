Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» приняли в состав Черноморского флота
МРК «Орехово-Зуево» приняли в состав Черноморского флотаРоссийская газета04:59
Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" вошел в состав Военно-морского флота. Сегодня в Севастополе на нем впервые был поднят Андреевский флаг. По традиции знамя корабля было освящено во флотском храме Архистратига Михаила.
Российская газета04:59
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Независимое телевидение Севастополявчера в 10:48
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С почетным эскортом: ТУ-160 сопровождали истребители британских ВВС
Согласно информации, полученной с мониторинговых сайтов, отслеживающих воздушную обстановку в режиме реального времени, в 11-00 по московскому времени дежурные истребители ВВС Великобритании, в сопровождении самолета-заправщика, вылетели с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии, на перехват двух российских ТУ-160, находящихся в нейтральной зоне над Атлантикой и направляющихся в юго-западном направлении.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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