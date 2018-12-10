Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" вошел в состав Военно-морского флота. Сегодня в Севастополе на нем впервые был поднят Андреевский флаг. По традиции знамя корабля было освящено во флотском храме Архистратига Михаила.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о подготовке Киевом масштабного наступления в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие ВМФ до конца года получит корвет и противоминный корабль Корабль противоминной обороны нового поколения "Иван Антонов" будет сдан до конца года, а акт передачи ВМФ корвета проекта 20380 "Громкий" планируется подписать 14 декабря, заявил журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Армия и оружие Армия и оружие Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный боезаряд

Армия и оружие Армия и оружие Морская авиация России получит новый патрульный самолет В ближайшее время морская авиация ВМФ РФ получит новые самолеты и вертолеты. Прежде всего, это современный морской патрульный самолет.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская ПВО отразила атаку на аэропорт Дамаска

Армия и оружие Армия и оружие «Домодедово» купило модификацию танка Т-72 для эвакуации самолетов

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР насчитали девять нарушений перемирия за сутки

Армия и оружие Армия и оружие В ВКС России поступил модернизированный самолет-разведчик А-50У Что важно - современное оборудование позволяет отслеживать перемещение одновременно нескольких сотен воздушных целей, а наведение них истребителей возможно в автоматическом режиме.

Армия и оружие Армия и оружие В США обвинили Россию во лжи про лазерные «Пересветы» Американские СМИ обвинили Россию во лжи про лазерное оружие «Пересвет».

Армия и оружие Армия и оружие В США считают флот РФ непригодным для действий в Мировом океане Издание указывает на то, что большая часть российских военно-морских соединений оптимизировано для действий исключительно в прибрежных водах и может выполнять задачи по обороне границ России, но не может эффективно действовать в «синих водах» — то есть, в Мировом океане значимость российских боевых кораблей стремится к нулю.

Армия и оружие Армия и оружие Снайперы ЗВО учатся поражать цели без пристрелочного выстрела Особенностью сборов является отработка ведения огня «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела).

Армия и оружие Армия и оружие F-35 признан негодным к боевым испытаниям Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.

Армия и оружие Армия и оружие С почетным эскортом: ТУ-160 сопровождали истребители британских ВВС Согласно информации, полученной с мониторинговых сайтов, отслеживающих воздушную обстановку в режиме реального времени, в 11-00 по московскому времени дежурные истребители ВВС Великобритании, в сопровождении самолета-заправщика, вылетели с авиабазы «Лоссимут» в Шотландии, на перехват двух российских ТУ-160, находящихся в нейтральной зоне над Атлантикой и направляющихся в юго-западном направлении.

Армия и оружие Армия и оружие Ракеты и самолеты начнут проверять лазерным ультразвуком В рамках разработки системы ученые подмосковного предприятия решили несколько сложнейших сопряженных научных задач в сфере акустики, лазерных технологий и материаловедения.