Спорт
МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018Вести.Ru 05:51
МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила адвокатская контора Кристофа Вишеманна, ведущая ряд дел российских спортсменов, которых подозревали в нарушении антидопинговых правил.
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с чего всё началось
Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.ТАСС04:51
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