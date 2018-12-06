с чего всё началось

Напомним, в ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Игр-2014 ряда российских спортсменов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил. В их числе оказался и Зубков, который завоевал две золотых медали в Сочи.

МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золото Игр в Сочи

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