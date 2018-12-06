Спорт
МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золото Игр в Сочи
МОК потребовал от бобслеиста Зубкова вернуть золото Игр в СочиНТВ10:21
Напомним, в ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты Игр-2014 ряда российских спортсменов, которых обвинили в нарушении антидопинговых правил. В их числе оказался и Зубков, который завоевал две золотых медали в Сочи.
НТВ10:21
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с чего всё началось
На официальном сайте ОКР есть заявление, где фактически говорится, что если Зубков не вернет медали, это будет означать, что в России не исполняют положения Олимпийской хартии МОК.Росбалт09:28
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