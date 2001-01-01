Спорт

МОК может пересмотреть результаты Олимпиад после решения WADA о РУСАДАГоворит Москва 12:49

Эксперты WADA работали в Москве на протяжении декабря и первой половины января. Они получили все необходимые материалы, и сегодня было решено поддержать соответствие Российского антидопингового агентства международному кодексу.
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МОК: РУСАДА после сохранения своего статуса в WADA сможет работать в полную силу

ТАСС14:07

МОК: «После получения данных московской лаборатории могут возникнуть новые допинговые дела»

Матч ТВ13:08

МОК: «После получения данных московской лаборатории могут возникнуть новые допинговые дела»

Sportbox.RU13:08

МОК не исключает пересмотр результатов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

iReactor12:52

МОК может пересмотреть результаты Олимпиад после решения WADA о РУСАДА

Говорит Москва12:49
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Происшествия

Появилось видео избиения Виторганом Богомолова

Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
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СК обнародовал видео допроса угонщика самолета Сургут-Москва

Короткое видео допроса предполагаемого угонщика самолета Сургут-Москва обнародовал в своем официальном канале в мессенджере WhatsApp Следственный комитет РФ.
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Технологии

Bell: Дуров запустит блокчейн-платформу Telegram в марте

Обновлено в 13:05
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Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире

Обновлено в 12:26
Технологии

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Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon, доступ к которым ранее ограничили для блокировки Telegram.
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Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
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Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Подозреваемый в захвате самолета Сургут-Москва официально задержан

Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шаповалов официально задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
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Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Обновлено в 09:17
Политика

Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам

Президент России Владимир Путин запретил аварийно-спасательным службам и формированиям, которые не входят в систему МЧС, устанавливать на машины специальные световые и звуковые сигналы.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Резервный самолет «Аэрофлота» вылетел из Ханты-Мансийска в Москву

Резервный борт, присланный авиакомпанией «Аэрофлот» за пассажирами рейса, летевшего из Сургута в Москву и изменившего курс из-за угроз пассажира, вылетел в столицу.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию.
Обновлено в 08:40
Авто

Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Космос

ОАЭ объявили сроки запуска космического зонда к Марсу

Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ объявил, что запуск космического зонда "Надежда" к Марсу состоится в период с 14 июля по 3 августа 2020 года, сообщает во вторник эмиратское издание The National.
Обновлено в 15:06
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за бензопровода

Шведская компания Volvo объявила о начале программы по отзыву более 200 тысяч автомобилей, которые выпустили в период с 2015 по 2016 годы.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Москве автомобилист угрожал водителю скорой помощи пистолетом

На юго-востоке Москвы в ходе конфликта водитель легкового автомобиля пригрозил мужчине, управлявшему автомобилем скорой помощи, пневматическим пистолетом.
Обновлено в 15:45
Политика

Путин и Абэ говорили более трех часов

Обновлено в 10:14
Наука

Ученые обнаружили новый тип кровеносных сосудов в костях человека

Обновлено в 15:18
Политика

Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 05:14
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Музыка

ABBA выпустит новые песни во второй половине 2019 года

В концертный тур отправятся голограммы, изображающие артистов в 1979 году, на пике славы. При этом группа записала две новые композиции.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Силовики задержали захватчика рейса Сургут-Москва

Силовики штурмовали экстренно севший в Ханты-Мансийске самолет и задержали мужчину, который хотел перенаправить рейс в Афганистан.
Обновлено в 08:17
Авто

Mitsubishi предложит россиянам семиместный Outlander

Японский бренд Mitsubishi будет продавать в России семиместную модификацию кроссовера Outlander.
Обновлено в 09:45
Общество

Образование уже не играет большой роли при поиске работы

Все меньше компаний обращают внимание на строчку "образование" в резюме соискателей.
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Происшествия

Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 11:16
Спорт

WADA признало РУСАДА соответствующим статусу

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим статусу.
Обновлено в 13:59
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Российская национальная антидопинговая организация, целью которой является выявление и предупреждение нарушения антидопинговых правил на территории Российской Федерации. РУСАДА действует в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства и Международной Конвенцией о борьбе с допингом в спорте, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры 19 октября 2005 года. РУСАДА создана в январе 2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре и спорту...
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Независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета.
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