Экономика
ММК сообщает об итогах Годового общего собрания акционеровADVIS.ru 09:28
Сегодня, 31 мая 2019 года, в Магнитогорске состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО "ММК". Оно утвердило годовой отчет компании и бухгалтерскую отчетность за 2018 год, а также приняло решение о выплате дивидендов.
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Белгородский производитель макарон «Шебекинские» снизил дивиденды за 2018г в 4,6 раза
Интерфакс - Россия05:04
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По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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