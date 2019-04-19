МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 командБомбардир.ру вчера в 23:22

Североамериканская футбольная лига МЛС планирует к 2021 году расширить состав участников до 30 клубов. Об этом заявляется на официальном сайте лиги. Сейчас в составе высшего дивизиона выступают 24 команды.

МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд

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