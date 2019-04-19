Футбол
МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 командБомбардир.ру вчера в 23:22
Североамериканская футбольная лига МЛС планирует к 2021 году расширить состав участников до 30 клубов. Об этом заявляется на официальном сайте лиги. Сейчас в составе высшего дивизиона выступают 24 команды.
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Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
На Лиговском проспекте хулиганы стреляли из пневматики по окнам
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Обновлено в 04:05
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Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
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В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
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Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
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Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
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Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
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Кино
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Обновлено вчера в 09:50
Путешествия
Эксперты рассказали, когда выгоднее всего летать за рубеж
Напомним, что пару недель назад в Роскачестве рассказали, как организовать выгодное и безопасное путешествие без помощи турагента.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Журналистку застрелили в Северной Ирландии
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Обновлено в 03:27
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
Обновлено в 00:37
Единоборства
Нурмагомедов прошел 29‐ю проверку на допинг
Обновлено в 02:10
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
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Политика
Греция поддерживает строительство газопровода «Турецкий поток»
Советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис заявил, что Афины поддерживают строительство газопровода "Турецкий поток" и любых других маршрутов поставок российского газа.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Общество
Президент Франции вручил писателю Уэльбеку орден Почетного легиона
Французский президент Эммануэль Макрон наградил писателя Мишеля Уэльбека орденом Почетного легиона — высшей наградой страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:34
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
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Штаб кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумена Владимира Зеленского заявил, что предвыборная агитация Петра Порошенко является «библиотекой черного пиара».
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней
Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Экономика
«Роснефть» помогает Венесуэле обойти санкции — Reuters
Венесуэльские власти используют услуги российской корпорации «Роснефть» для обхода американских санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы, утверждает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Футбол
Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу
Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны за 6 тысяч рублей
Стоимость iPhone 8 64 ГБ «снизилась» до 5,99 тысяч рублей, iPhone 7 32 ГБ — до 4,99 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:20