Футбол
MLS объявила о планах расширения лиги до 30 командСпорт-Экспресс вчера в 20:18
В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28. На данный момент в MLS 24 клуба.
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Хоккей
Овечкину не дали отомстить за травму форварда «Вашингтона» Оши
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после 4-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:2) прокомментировал силовой приём Уоррена Фогеле, после которого травму получил один из лидеров «Кэпиталз» Ти-Джей Оши.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Ряд китайских приложений в Google Play шпионит за пользователями
Множество популярных приложений для Android от крупного китайского разработчика DU Group, в том числе программа для селфи с 50 млн загрузок, используются для мошенничества, злоупотребления разрешениями пользователя, навязчивой рекламы и так далее.
Обновлено в 02:28
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В школе Якутии отравились дети, проходит проверка
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете
Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено вчера в 13:30
Интернет
Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram
Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг
Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Обновлено в 02:30
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
Футбол
Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах»
Думаю, что мы были лучше соперника в обоих матчах. Мы сделали достаточно для того, чтобы пройти дальше.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Медведев назвал количество бедных в России
На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.
Обновлено 17 апреля в 05:23
Политика
Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36