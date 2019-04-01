MLS объявила о планах расширения лиги до 30 командСпорт-Экспресс вчера в 20:18

В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28. На данный момент в MLS 24 клуба.

MLS объявила о планах расширения лиги до 30 команд

Хоккей Овечкину не дали отомстить за травму форварда «Вашингтона» Оши Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после 4-го матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:2) прокомментировал силовой приём Уоррена Фогеле, после которого травму получил один из лидеров «Кэпиталз» Ти-Джей Оши.

Гаджеты Ряд китайских приложений в Google Play шпионит за пользователями Множество популярных приложений для Android от крупного китайского разработчика DU Group, в том числе программа для селфи с 50 млн загрузок, используются для мошенничества, злоупотребления разрешениями пользователя, навязчивой рекламы и так далее.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.

Экономика Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой В конце 2018 г. китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи разрабатываемого совместно широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Происшествия В школе Якутии отравились дети, проходит проверка Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.

Происшествия Корреспондент «Росбалта» проходит свидетелем по делу о клевете Обыски у журналиста Александра Шварева прошли вслед за обысками в редакции агентства. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков.

Интернет Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.

Политика Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.

Общество Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Футбол Диаш: «„Бенфика“ была лучше „Айнтрахта“ в обоих матчах» Думаю, что мы были лучше соперника в обоих матчах. Мы сделали достаточно для того, чтобы пройти дальше.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Политика Медведев назвал количество бедных в России На сегодняшний день в России проживает почти 19 миллионов бедных, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Политика МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

Политика Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.

Политика Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам» Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".