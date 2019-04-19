Футбол
МЛС планирует расширить лигу до 30 клубовSports.ru 02:18
Американская МЛС обнародовала планы по расширению лиги в ближайшие годы с 24 до 30 клубов. Такое решение принял Совет управляющих лиги, в первую очередь будут рассмотрены заявки команд из Сакраменто и Сент-Луиса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Здоровье
В ВОЗ рассказали о бесполезности антибиотиков при гриппе
Эксперт подчеркнул, что грипп вызван вирусами, поэтому антибиотики, которые борются с бактериями, не работают против гриппа.
Обновлено в 02:30
Здоровье
За два года в 269 медучреждений Воронежской области пришел интернет
За два года в 269 подразделений медучреждений Воронежской области пришел интернет и появились около двух тысяч новых автоматизированных рабочих мест.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика
Акимов попросил Путина помочь с расчисткой частот для 5G
На рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов попросил дать поручения по расчистке частот для сетей связи 5G, говорится в стенограмме на сайте Кремля.
Обновлено в 08:13
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Интернет
Instagram может скрыть под постом количество лайков
Обновлено в 05:17
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Политика
Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского
Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Происшествия
В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов
Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Процент выхода годных кристаллов для Ryzen 3000 примерно равен 70 %
Процессор AMD Ryzen 3000 На самом деле, это весьма неплохой показатель для кристаллов нового процессора, которые ещё и производятся на одном из самых передовых техпроцессов.
Обновлено в 08:15
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Хоккей
«Трактор» объявил о назначении нового главного тренера
Как сообщается на официальном сайте «Трактора», команда из Челябинска получила нового главного тренера.
Обновлено в 08:03
Игры
Инсайдеры: новый Xbox будет мощнее PlayStation 5
Журналист Эйнсли Боуден сообщил в личном твиттере, что следующий Xbox будет мощнее недавно представленной PlayStation 5. В посте он говорит, что опубликованные на днях характеристики и возможности новой консоли Sony оказались выше ожиданий «многих», однако, по данным многочисленных источников журналиста, Xbox под кодовым названием Anaconda будет ещё более продвинутым.
Обновлено в 07:48
Политика
Евросоюз упростил получение шенгена
Европарламент утвердил предложенное Еврокомиссией изменение правил выдачи шенгенских виз путешественникам, имеющим хорошую визовую историю.
Обновлено в 08:33
Экономика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 06:40
Общество
В Финляндии вновь начали трансляцию из гнезда хищной птицы скопы
Финское отделение Всемирного фонда дикой природы в этом году вновь начало прямую интернет-трансляцию из гнезда скопы - хищной птицы, занесенной, в частности, в Красную книгу России и Белоруссии, а также охраняемой в Финляндии.
Обновлено в 08:10
Авто
Renault Arkana сертифицировали для РФ
Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для нового кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Лукашенко назначил досрочные выборы в парламент
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил досрочные парламентские выборы в 2019 году. Об этом сообщило издание Tut.by.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
На десантном корабле «Цезарь Куников» после учений нашли неполадку
На большом десантном корабле «Цезарь Куников» после учений возникла неисправность с рулевым устройством.
Обновлено в 08:18