MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 командЧемпионат вчера в 22:44

MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступают 24 команды, предполагается, что добавятся ещё шесть, притом что ранее речь шла о четырёх.

MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд

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