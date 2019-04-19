Футбол
MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 командЧемпионат вчера в 22:44
MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступают 24 команды, предполагается, что добавятся ещё шесть, притом что ранее речь шла о четырёх.
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Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Общество
Мединский: проверка безопасности российских музеев завершится до 1 июля
Завершить проверку безопасности российских музеев планируется до 1 июля, сообщил журналистам в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 05:47
Футбол
ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков
Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:42
Единоборства
Нурмагомедов в 29-й раз в карьере прошёл допинг-тест USADA
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сдал очередной допинг-тест USADA.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
Обновлено в 05:42
Политика
Лукашенко отверг компромиссы в вопросе суверенитета Белоруссии
Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности, заявил президент страны Александр Лукашенко в послании Национальному собранию.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
В США потребовали от Германии более активного противодействия России
Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Игры
GTA 6 может выйти в конце 2020 года
Релиз шестой части Grand Theft Auto может состояться в рождественские праздники 2020 года.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Авто
Toyota представила новый Toyota ProAce City
Стоит отметить, что Toyota Proace City на российском рынке продаваться не будет, несмотря на то что Citroen Berlingo и Peugeot Partner в РФ купить можно.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
В 2014 надо было на плечах врага врываться в окопы - мнение украинского генерала
Один из наиболее частых гостей украинских эфиров, экс-замначальника ГШ ВСУ генерал-лейтенант И.Романенко, в очередной раз прокомментировал «угрозу российского широкомасштабного наступления».
Обновлено в 02:52
Здоровье
Близнецы родились с разницей в 97 дней в Германии
В Германии женщина родила двух близняшек с разницей в 97 дней, пишет Das Bild.
Обновлено в 04:31
Политика
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера
Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:44
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Футбол
В Англии отец темнокожего мальчика засудил футбольный клуб за расизм
Отец 10-летнего игрока клуба "Виннерш Рейнджерс" выиграл суд против команды и тренера, заменившего его сына во время игры.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира
Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в Президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18