Футбол

MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 командЧемпионат вчера в 22:44

MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступают 24 команды, предполагается, что добавятся ещё шесть, притом что ранее речь шла о четырёх.
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МЛС расширит состав лиги до 30 команд

Евро-футбол.ру01:12

Благодаря расширению лиги клуб Бекхэма попадет в MLS

Газета.Ru01:10

MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд

Чемпионатвчера в 22:44

MLS планирует увеличить количество клубов с 24 до 30

ProstoProSportвчера в 23:22

Главная футбольная лига Северной Америки объявила о планах на расширение до 30 команд

ТАСС00:25

МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд

Бомбардир.рувчера в 23:22

MLS объявила о планах расширения лиги до 30 команд

Спорт-Экспрессвчера в 20:18
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты

Новые iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Обновлено вчера в 12:01
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Политика

В Бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссии по мониторингу состояния дел с правами человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину

Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко наметил новый план: он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Пьяный водитель иномарки протаранил стену аптеки в Красноярске

Глубокой ночью в Красноярске пьяный водитель Nissan на всей скорости влетел в здание жилой пятиэтажке, на первом этаже которой располагается аптека.
Обновлено в 00:05
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран

Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой

Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Общество

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Гаджеты

Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки

Смартфон Meizu 16s, который точно представят 23 апреля, засветился на видео.
Обновлено вчера в 16:23
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

Обновлено вчера в 04:35
Наука

Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Сирия ведёт работу по привлечению туристов из России

Министр туризма Сирии Мухаммад Рами Радван Мартини заявил, что в настоящее время ведётся работа по привлечению туристов из России.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

В России за четыре года сильно поредел средний класс

Доля россиян, причисляющих себя к среднему классу, за четыре года сократилась с 60% до 47%.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол

РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров. По словам главы лиги Сергея Прядкина, изменения коснутся заявок команд.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

Одноклубник Овечкина получил травму после удара о борт

После столкновения с Уорреном Фёгеле, который толкнул соперника, Оши врезался в борт и получил травму.
Обновлено в 00:02
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
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