Футбол
МЛС планирует расширить лигу до 30 клубовSports.ru 02:18
Американская МЛС обнародовала планы по расширению лиги в ближайшие годы с 24 до 30 клубов. Такое решение принял Совет управляющих лиги, в первую очередь будут рассмотрены заявки команд из Сакраменто и Сент-Луиса.
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В первую очередь участникам дебатов рекомендуется держать осанку, не поддаваться страху перед аудиторией, принять удобную позу и держать зрительный контакт с публикой.
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