МЛС планирует расширить лигу до 30 клубовSports.ru 02:18

Американская МЛС обнародовала планы по расширению лиги в ближайшие годы с 24 до 30 клубов. Такое решение принял Совет управляющих лиги, в первую очередь будут рассмотрены заявки команд из Сакраменто и Сент-Луиса.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Происшествия В Севастополе обрушилась парковка с машинами В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.

Экономика Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой» Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.

Происшествия В Татарстане во дворе дома взорвалась машина Взрыв произошел в пятницу в автомобиле во дворе Нижнекамска из-за находившихся в салоне кислородных баллонов, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.

Политика Медведев назвал количество бедных россиян «Живут так, как жить не должны» - такое определение дал премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 миллионам бедных россиян.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Шоу-бизнес Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.

Здоровье Про опасность развесных продуктов предупреждает Роспотребнадзор Купленные на развес продукты, по данным Роспотребнадзора, зачастую содержат инфекции. По этому поводу в ведомстве уже давно бьют тревогу.

Экономика Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России» Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Спорт Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой С лета 2018 года российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера, с которым выиграла бронзовую медаль чемпионата мира — 2019.

Политика Зеленский представил свою команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Политика США и Польша введут безвизовый режим в 2020 году Соединённые Штаты и Польша намерены ввести безвизовый режим в 2020 году.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская уходит из театра ради карьеры певицы Актриса Настасья Самбурская заявила, что покидает театральную сцену ради карьеры певицы. Об этом она сообщила в Instagram.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Происшествия Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Общество Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.

Армия и оружие Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.

Футбол Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы» В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».

Политика Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя В первую очередь участникам дебатов рекомендуется держать осанку, не поддаваться страху перед аудиторией, принять удобную позу и держать зрительный контакт с публикой.