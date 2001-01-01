Футбол
MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 командЧемпионат 22:44
MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступает 24 команд, предполагается, что добавятся ещё шесть, ранее речь шла о 28 клубах.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 23:49, Ашберн
Армия и оружие
СМИ узнали о предложении России США по предотвращению ядерной войны
Россия предложила США принять совместное заявление на уровне глав государств, которое зафиксировало бы намерение двух стран избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.
Обновлено в 22:01
Политика
Сирия активно занялась привлечением российских туристов
Активным привлечением российских путешественников решили заняться власти Сирии.
Обновлено в 23:32
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Экономика
Business Insider назвал список «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 23:41
Общество
Буркова попросят не возглавлять шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 21:30
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено в 15:11
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский высказался в пользу героизации Бандеры
Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский заявил, что не имеет ничего против героизации националиста Степана Бандеры, а декоммунизация, по его мнению, вовсе является "нормальным" явлением.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Верховный суд отклонил иск фигуранта дела «Зимней вишни» Сергея Генина
Верховный суд РФ отклонил иск фигуранта уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», сотрудника МЧС Сергея Генина.
Обновлено в 12:29
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено 16 апреля в 07:52
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 21:58
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено в 23:30
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Обновлено в 22:14
Транспорт
В центре Новокузнецка ограничат движение
Список дорог, где запретят движение: — проезд между «Сбербанком» на ул. Тольятти, 27 и администрацией города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — автомобильная парковка у здания администрации города Новокузнецка на ул. Кирова, 71; — ул. Тольятти от пересечения с ул. Кирова до 25-го дома; — ул. Циолковского от 54 до 61 домов.
Обновлено в 22:38
Авто
Серийное производство китайского ответа Tesla начнётся в июле
Китайский производитель электромобилей Byton, столкнувшийся с проблемами финансирования расширения производства и рядом кадровых перестановок в связи с уходом соучредителя и бывшего гендиректора Карстена Брайтфельда (Carsten Breitfeld), сообщил, что получил более 50 000 предзаказов по всему миру на свою новую модель электрического кроссовера.
Обновлено в 07:49
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено в 23:18
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский высказался о запрете въезда российских артистов на Украину
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что запрещать въезд в страну российским артистам нужно избирательно.
Обновлено в 18:50
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено в 17:51
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 23:28
Политика
Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт предложил обучать сирийских беженцев в Крыму.
Обновлено в 21:03