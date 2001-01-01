MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 командЧемпионат 22:44

MLS планирует увеличить количество клубов до 30, сообщает официальный сайт лиги. Сейчас в чемпионате выступает 24 команд, предполагается, что добавятся ещё шесть, ранее речь шла о 28 клубах.

MLS объявила о расширении лиги с 24 до 30 команд

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