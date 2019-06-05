Футбол
МЛС хочет объединиться с чемпионатом МексикиБомбардир.ру 04:37
Генеральный директор МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы не против создания единого чемпионата для клубов из США, Канады и Мексики.
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Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»
35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
В Челябинской области назначен новый начальник УФСБ
В органах государственной безопасности Сергей Сизов работает с 1993 года, с 2014 по 2016 год он занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Челябинской области Игоря Ахримеева.
Обновлено в 05:03
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа
Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено в 04:45
Наука
Физики нашли способ спасти кота Шредингера
Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Специалисты Роскачества проверили пакетированный черный чай и в 11 из 35 образцов обнаружили бактерии кишечной палочки.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Юрий и Инна Жирковы крестили трехлетнего сына
Младшего сына Юрия и Инны Жирковых крестили в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:30
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол
«Спартак» в межсезонье сыграет на турнире в Чехии
18 августа "красно-белые" сыграют товарищеский матч с московским "Динамо", а с 22 по 25 августа выступят на турнире Кубок мэра Москвы, где соперниками "Спартака" будут московские "Динамо" и ЦСКА и подмосковный "Витязь".
Обновлено в 03:46
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Политика
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы назвал Ленина «бесом»
На личной страничке в Facebook депутат-единоросс разместил фотографии с сегодняшнего мероприятия, назвав площадь Павших борцов Соборной – это вызвало шквал критики в адрес депутата.
Обновлено 02 июня в 12:48
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Финансы
TCS Group Олега Тинькова готовится к SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») объявила о планах провести SPO на Лондонской бирже (LSE).
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Игры
Чего ждать на E3 2019: расписание трансляций
Еще задолго до старта E3 2019 было известно: Sony не поедет, а Electronic Arts откажется от лайв-выступления в угоду стриму.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
По заветам Хромченко: Лопырева выбирает потертые джинсы
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 04:45
Футбол
Инфантино: моя работа на посту главы ФИФА не была идеальной
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его работа на данном посту не была идеальной, но он постарается добиться улучшения.
Обновлено в 04:19