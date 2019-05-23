Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в РоссиюРБК 08:54

Доказательств, что на записи действительно звучит голос Сергея Скрипаля, «Московский комсомолец» не привел. Зато издание отметило, что это не первый звонок Скрипаля родным в Россию.
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«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

РБК08:54

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Интерфакс08:46

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Московский Комсомолец06:33

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице

РИА Новости08:15

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Газета.Ru08:00

Родственница Скрипаля подтвердила его звонок племяннице

Известия09:16

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными

Говорит Москва07:02
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Литва не позволила ввезти системы запуска ракет из Белоруссии

Грузом оказались компоненты системы запуска боевых ракет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.
Обновлено в 10:13
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено в 09:40
Наука

Физики вырастили рекордно большой лист «белого графена»

Китайские физики вырастили квадратный лист двумерного гексагонального нитрида бора площадью около ста квадратных сантиметров, что почти в тысячу раз больше предыдущего рекорда.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Общество

Решение о строительстве храма в сквере Екатеринбурга отменено

Обновлено в 10:25
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский отказался от диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность ведения переговоров с Россией, передает ТАСС.
Обновлено в 07:38
Политика

Филарет отказался выполнять условия томоса

Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Политика

Би-би-си анонсировал программу «Вечер с Владимиром Путиным»

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two объявил о запуске комедийного ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области

Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Политика

Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране

Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Кино

Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год

Джордж Мартин заявил, что намерен приехать в Веллингтон с готовыми «Ветрами зимы», а если не сдержит слово, то фанаты могут запереть его на вулканическом острове Уайт-Айлэнд до тех пор, пока писатель все-таки не закончит книгу, пишет dtf.ru.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика

Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.
Обновлено в 11:01
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Авто

Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Общество

Милонов предложил ввести пятидневку в школах

Милонов подчеркнул, что большинство учителей вынуждены работать шесть дней, потому что их зарплата зависит от проведенных часов.
Обновлено в 09:03
Общество

Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
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