Экономика
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»РБК02:09
В пресс-службе МКБ отказались от комментариев относительно ситуации с торговой сетью. В торговой сети на момент публикации не ответили на запрос РБК. Что происходит с некогда одной из крупнейших сетей детских товаров — разбирался РБК.
РБК02:09
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Спорт
WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и объявит свое решение 22 января, сообщает пресс-служба WADA.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Происшествия
При взрыве в центре Парижа погибли четыре человека
Четыре человека погибли при взрыве газа в центре Парижа.
Обновлено в 07:09
Общество
HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами
Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Политика
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Происшествия
СМИ сообщили о 47 задержанных на акциях протеста во Франции
В субботу, 12 января, во Франции задержали 47 участников акций протеста, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 07:50
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Спорт
Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU
В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Двое детей и женщина погибли в ДТП в Ленинградской области
В результате лобового столкновения с последующим возгоранием автомобилей погибли три человека: женщина и двое детей.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Очевидцы сняли на видео последствия взрыва в центре Парижа
Обновлено в 05:23
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Спорт
СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в Госдуму
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его пожизненном позоре
Обновлено в 11:04
Происшествия
В торговом центре Киева произошел взрыв
Обновлено в 09:23
Спорт
Лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе КМ в Дрездене
Обновлено в 10:20
Политика
Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище
Советского партийного деятеля, российского политика, последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова похоронили в субботу на Троекуровском кладбище Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:23
Спорт
Бьорндален призвал к жестким мерам в отношении российского спорта
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 10:02
Происшествия
Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ
Обновлено в 06:53
Политика
Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН
Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в связи с "агрессией со стороны России", заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко, слова которого приводит ФАН.
Обновлено в 09:13
Политика
Япония возглавила список самых умных стран мира
Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.
Обновлено в 06:24
Политика
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Магнитогорске сносят подъезд разрушенного дома
В Магнитогорске сносят восьмой подъезд разрушенного взрывом газа дома по улице Карла Маркса.
Обновлено в 08:29
Спорт
Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира
Мужская сборная России по гандболу добилась первой победы на чемпионате мира, который проходит в Германии и Дании.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
ВМФ России планирует поставить на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»
Обновлено в 02:26
Космос
Китай назвал посадку на обратной стороне Луны полностью успешной
Китай объявил, что миссия Change-4, которая осуществила первую в мире посадку на обратной стороне Луны, является полностью успешной, сообщает "Синьхуа".
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Трамп назвал шатдаун гуманитарным кризисом
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что приостановка работы правительства страны является гуманитарным кризисом.
Обновлено в 10:20