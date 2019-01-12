Экономика
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»
МКБ решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»РБК02:09
В пресс-службе МКБ отказались от комментариев относительно ситуации с торговой сетью. В торговой сети на момент публикации не ответили на запрос РБК. Что происходит с некогда одной из крупнейших сетей детских товаров — разбирался РБК.
РБК02:09
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Обновлено в 03:35
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети
Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:22
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в Париже
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп понадеялся на хорошие отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп ожидает, что отношения между Вашингтоном и Москвой наладятся.
Обновлено в 09:39
Общество
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Жертвами взрыва в Париже стали четыре человека
Четыре человека погибли в результате взрыва в центре Парижа. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов»
Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, собравшихся у Триумфальной арки в Париже.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В торговом центре Киева произошел взрыв
В торговом центре на улице Борщаговской в Киеве прогремел взрыв.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Спорт
СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в Госдуму
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении спортивной карьеры, намерен баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174 в Свердловской области.
Обновлено в 08:10
Спорт
Йоханнес Бё выиграл пасьют на этапе КМ в Оберхофе, Логинов — 5-й
Обновлено в 09:43
Космос
Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ
Обновлено в 06:53
Здоровье
Медики назвали основные симптомы рака
Медики отмечают, что эти симптомы могут вызываться и другими заболеваниями, но при их наличии необходимо обратиться к специалисту.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Страшное ДТП на трассе «Нарва»: погибло двое детей
В аварии в Ленобласти на трассе «Нарва» погибло трое пассажиров, еще четверо человек госпитализировано.
Обновлено в 05:05
Космос
Компания Илона Маска SpaceX устроит масштабные сокращения
600 человек, работающих в знаменитой американской компании миллиардера Илона Маска SpaceX, согласно информации издания Los Angeles Times, будут уволены в рамках масштабных сокращений.
Обновлено в 01:55
Футбол
Мамаев сыграет в футбол с заключенными в «Бутырке»
Адвокат рассказал, что планируется провести футбольный матч на плацу Бутырского следственного изолятора Футболист из клуба "Краснодар" Павел Мамаев примет участие в матче с заключенными Бутырского следственного изолятора.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Магнитогорске начали демонтаж поврежденных при взрыве подъездов
Специалисты начали демонтаж подъездов многоэтажного дома, которые были повреждены в результате взрыва в Магнитогорске.
Обновлено в 05:54
Спорт
Виттоцци выиграла пасьют, Кузьмина вторая
Второе место завоевала представительница Словакии Анастасия Кузьмина, отстав от Витоцци на 14,5 секунд.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Полиция прокомментировала похороны криминального авторитета в Амурске
Информация об участии сотрудников полиции в похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина не соответствует действительности, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирину Щеголеву.
Обновлено 10 января в 01:24
Армия и оружие
МИД Сирии направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля
Сирийский МИД направил в ООН письмо с осуждением ракетной атаки Израиля, сообщает информационное агентство SANA.
Обновлено в 09:56
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика
Япония возглавила список самых умных стран мира
Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.
Обновлено в 06:24
Общество
В России появились в продаже упаковки яиц по девять штук
Обновлено вчера в 03:40
Спорт
Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
На этапе Кубка мира в Дрездене состоялись мужской и женский спринты свободным стилем.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Движение по М4 восстановлено после ДТП с тремя десятками авто
На трассе М4 "Дон" восстановили движение в обе стороны после нескольких ДТП с участием почти 30 машин в Миллеровском районе Ростовской области.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На МКАД грузовик протаранил около десяти машин
ДТП произошло на 29-м километре на внешней стороне МКАД. Около десяти автомобилей получили повреждения, пострадавших нет.
Обновлено в 05:33