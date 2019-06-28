Экономика
Московский кредитный банк получил долю в «Аптечной Сети 36,6»Ведомости 06:31
Московский кредитный банк в рамках финальной стадии реструктуризации долгов «Аптечной сети 36,6» стал ее акционером, получив 19,65% голосующих акций, сообщает пресс-служба банка. Она отмечает, что кредитная организация рассматривает эту инвестицию как долгосрочную.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок
В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Гаджеты
5,4 ГГц при всех 16 активных ядрах. CPU Ryzen 9 3950X установил очередной рекорд
Флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X работает на внушительных частотах — 3,5-4,7 ГГц.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
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Происшествия
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Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Авто
Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Транспорт
Федеральную трассу «Сибирь» перекрыли в Приангарье из-за паводка
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» перекрыли в Иркутской области из-за резкого подъёма воды в реке Уда и протоке Застрянка.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Энергетика
Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн
Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Экономика
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото
Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
Обновлено вчера в 10:38
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Авто
BMW не планирует отказываться от дизеля
Автопроизводитель заявил, что не планирует отказываться от дизельных двигателей и будут продолжать их использовать и совершенствовать.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Организаторы G20 накормили лидеров съедобными цветами
Стало известно, чем угощали мировых лидеров во время рабочего ланча на саммите G20. Меню опубликовали организаторы мероприятия.
Обновлено в 07:08
Общество
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 63-летней давности
Атмосферное давление в столице побило рекорд 1956 года, сообщает портал "Метеоновости".
Обновлено в 05:15
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое полицейских
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский дал гражданство грузинским наемникам
Обновлено в 06:55
Кино
Генри Кавилл сыграет нового Шерлока Холмса
Обновлено вчера в 21:40
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Культура
Соловьева назвали падальщиком за ложь о журналисте «Новой газеты»
Ведущие начали выпуск программы от 19 июня с упоминания «Новой газеты» и ее журналиста.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Политика
Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор»
В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании гостиницы в центре Донецка появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.
Обновлено в 06:44