Экономика
МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»РБК 06:03
Московский кредитный банк (МКБ) вошел в состав акционеров «Аптечной сети 36,6», получив 19,65% акций компании. Об этом говорится в сообщении МКБ. Это стало возможным в ходе реструктуризации кредитной задолженности сети перед банком.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Политика
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