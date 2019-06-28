Экономика
МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6»РБК 06:03
Московский кредитный банк (МКБ) вошел в состав акционеров «Аптечной сети 36,6», получив 19,65% акций компании. Об этом говорится в сообщении МКБ. Это стало возможным в ходе реструктуризации кредитной задолженности сети перед банком.
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