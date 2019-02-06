МКБ и Совкомбанк хотят выкупить Азиатско-Тихоокеанский банкКоммерсантъ 12:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 23 января ей поступило два ходатайства на получение предварительного согласия на покупку 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Одно – от Московского кредитного банка (МКБ), второе – от Совкомбанка. ФАС рассматривает документы 30 дней.

с чего всё началось

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поданы две заявки на приобретение 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ). Потенциальными покупателями санируемого банка стали Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк. Соответствующие ходатайства поступили в ФАС 23 января 2019 года.

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