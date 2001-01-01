Общество
МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ОФЗ 26226 НА 85,12 МЛРД Р, ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ 99,3255 ПРЦFinancial One 06:38
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Политика
Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам
По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика
В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга
Песков пояснил, что прошения сначала идут через соответствующие комиссии, а после приходят главе государства, который принимает решение.
Обновлено в 05:54
Общество
Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой
Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Обновлено в 03:33
Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
Обновлено в 11:04
Транспорт
В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях
Обновлено в 04:07
Футбол
Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Транспорт
В Перми полностью откажутся от троллейбусов
Власти Перми намерены полностью отказаться от использования троллейбусов, заменив их автобусами и трамваями, сообщается в среду на сайте мэрии.
Обновлено в 10:47
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Футбол
Нападающий «Ак Барса» Лукоянов сыграет за футбольный КАМАЗ
Обновлено в 03:05
Политика
Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%
В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Политика
На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек
Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Политика
Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности
Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Политика
Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира
Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Политика
В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев
Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.
Обновлено в 09:54
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Хоккей
Кубок Гагарина побывает в Омске
Обновлено в 05:34
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48