Общество

МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ОФЗ 26226 НА 85,12 МЛРД Р, ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ 99,3255 ПРЦFinancial One 06:38

МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ОФЗ 26226 НА 85,12 МЛРД Р, ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ 99,3255 ПРЦ
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИНФИН РАЗМЕСТИЛ ОФЗ 26225 НА 0,00 МЛРД Р, ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ 0,0000 ПРЦ

Financial One08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Политика

Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам

По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.
Обновлено в 05:16
Политика

В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга

Песков пояснил, что прошения сначала идут через соответствующие комиссии, а после приходят главе государства, который принимает решение.
Обновлено в 05:54
Общество

Закон о перестраховании в ОСАГО принят Госдумой

Документ вносит изменения в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Об организации страхового дела в РФ», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Обновлено в 03:33
Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Обновлено в 09:59
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Самолет загорелся во время взлета во Внуково

Обновлено в 11:04
Транспорт

В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Обновлено в 04:07
Футбол

Мать Роналду описала реакцию сына на вылет из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса" прошел 16 апреля в Турине и завершился победой гостей со счетом 2:1.
Обновлено в 11:42
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Транспорт

В Перми полностью откажутся от троллейбусов

Власти Перми намерены полностью отказаться от использования троллейбусов, заменив их автобусами и трамваями, сообщается в среду на сайте мэрии.
Обновлено в 10:47
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Футбол

Нападающий «Ак Барса» Лукоянов сыграет за футбольный КАМАЗ

Обновлено в 03:05
Политика

Порошенко объявил, что его рейтинг резко вырос до 40%

В комментариях к посту Порошенко многие выражают резкое недовольство такой "накруткой".
Обновлено в 08:06
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Прикамье 17-летняя девушка подожгла дом со своими родителями

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Конструктор рассказал об «отказе» во время первого полета Ил-112

Обновлено в 09:04
Политика

На дебатах Порошенко и Зеленского ожидают около 60 тысяч человек

Министерство внутренних дел Украины ожидает, что на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского придут около 60 тысяч человек, безопасность будут обеспечивать до 10 тысяч правоохранителей.
Обновлено в 09:47
Политика

Медведев рассказал о 19 миллионах россиян за чертой бедности

Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
Обновлено в 09:27
Политика

Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
Обновлено в 10:05
Происшествия

Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.
Обновлено в 10:26
Политика

В Германии приняли закон об упрощении депортации нелегальных беженцев

Отмечается, что один из принятых законов — так называемый закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) — позволяет властям арестовывать лиц, подлежащих депортации.
Обновлено в 09:54
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Хоккей

Кубок Гагарина побывает в Омске

Обновлено в 05:34
Происшествия

Хоккеист Обухов избил девушку в Казани

Обновлено в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное