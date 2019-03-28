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МИД заявил о законности нахождения российских военных в ВенесуэлеВзгляд.ру 06:10
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Они занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества. Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости 07:08
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