МИД заявил о законности нахождения российских военных в ВенесуэлеВзгляд.ру 06:10

Они занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества. Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двусторонних договоренностей.

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Происшествия Центральная мечеть Лондона оцеплена полицией По информации британских СМИ, Центральная мечеть Лондона оцеплена вооруженной полицией, правоохранители ведут поиски подозреваемого, ранившему ножом человека неподалеку от нее.

Авто В Сети показали тизер Ford Escape Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.

Общество Калининградцы проголосуют за или против «хомлинов» Один из авторов проекта "Мастерская хомлинов" Наталья Шевченко считает, что о проекте по расселению хомлинов по туристическим местам города должны высказаться сами калининградцы.

Армия и оружие Группа кораблей НАТО вошла в Черное море Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.

Общество Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.

Происшествия Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.

Технологии Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность» Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Происшествия Михаила Абызова прослушивали два года до ареста Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Политика Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».

Общество Опубликован рейтинг лучших аэропортов мира Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов мира.

Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Технологии Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.

Происшествия Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти» Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Культура Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн» Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».

Общество В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Экономика «Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Политика У Зеленского нашли виллу в Италии Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.