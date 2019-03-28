Политика

МИД заявил о законности нахождения российских военных в ВенесуэлеВзгляд.ру 06:10

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Мария Захарова
Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:57

Подробнее о событии

В Москве ответили на призыв Трампа покинуть Венесуэлу

RT на русском11:47

Захарова объяснила, когда российские военные покинут Венесуэлу

Газета.Ru09:14

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

Известия07:23

Военнослужащие РФ останутся в Венесуэле, пока они нужны её правительству

REGNUM08:15

МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

РБК07:26

Захарова: у США нет права требовать ухода России из Венесуэлы

ТАСС07:32

В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле

РИА Новости06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Политика

Лукашенко пояснил свою реакцию после посещения коровника под Могилевом

Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель

В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Политика

Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта

Обновлено в 14:24
Политика

AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США

Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.
Обновлено в 16:39
Экономика

Пенсионные фонды спасут по банковской системе

Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Политика

США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Общество

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Экономика

Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa

Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Политика

Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции

"За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Обновлено в 14:00
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арест

Обновлено в 13:40
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Здоровье

Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США

Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Космос

Найдена вторая галактика без темной материи

Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено вчера в 06:28
Технологии

Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС

«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено в 14:15
Политика

В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле

Отправка российских военных в Венесуэлу полностью соответствует уровню сотрудничества с ее законным правительством.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань

Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

К 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), сообщил конгрессменам генерал-лейтенант американских ВВС Ричард Кларк.
Обновлено в 16:54
Кино

«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ

Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 06:55
Театры

Первый национальный театр получит сцену в Москве

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса. Член Коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное