Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в ВенесуэлеВзгляд.ру 06:10
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить107
Как долго? Столько, сколько им понадобится. И столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это все делается на основе двухсторонних договоренностей. Международная правовая, двухстороння правовая основа для этого имеется.
— Мария Захарова, российский дипломатRambler News Service 06:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет
Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Появились фотографии вошедших в Черное море кораблей НАТО
В Сети появились фотографии кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО, которые вошли в Черное море.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель
В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют с 30 марта
Обновлено в 14:24
Политика
AP: доклад британской разведки по Huawei подтвердил опасения США
Доклад британских контролирующих органов подтверждает опасения властей США касательно безопасности технологий компании Huawei.
Обновлено в 16:39
Экономика
Пенсионные фонды спасут по банковской системе
Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Политика
США пригрозили компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой
Власти Соединенных Штатов предупредили иностранные компании о санкциях за нефтяные сделки с Венесуэлой.
Обновлено в 15:34
Общество
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Эрдоган назвал США виновниками экономического кризиса в Турции
"За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 07:29
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь
В Германии раскритиковали группу Rammstein после публикации клипа к песне Deutschland, в котором музыканты предстают в образе узников концлагеря.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:40
Футбол
Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба
Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено в 13:05
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Сенатор Совета федерации, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов предложил запретить к прокату 9 мая фильм Павла Лунгина "Братство".
Обновлено вчера в 06:28
Технологии
Роскомнадзор потребовал от VPN-сервисов подключиться к ФГИС
«Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) владельцам 10 VPN-сервисов», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.
Обновлено в 17:03
Футбол
УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков
УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено в 14:15
Политика
В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле
Отправка российских военных в Венесуэлу полностью соответствует уровню сотрудничества с ее законным правительством.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин не поддержал проект высокоскоростной магистрали Москва – Казань
Проект строительства ВСМ Москва – Казань поддержал вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет
К 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), сообщил конгрессменам генерал-лейтенант американских ВВС Ричард Кларк.
Обновлено в 16:54
Кино
«Домашний арест» стал триумфатором премии АПКиТ
Комедийный сериал "Домашний арест" получил восемь премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 06:55
Театры
Первый национальный театр получит сцену в Москве
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что первый в России национальный театр получит сцену на проспекте Андропова в Москве.
Обновлено в 10:43