Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.

с чего всё началось

В министерстве добавили, что размер задолженности перед СНГ и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. "На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей", - пояснили в российском МИДе.

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей

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