Политика

МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублейИнтерфакс вчера в 23:03

В министерстве добавили, что размер задолженности перед СНГ и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств СНГ. "На сегодняшний день сумма неперечисленных денежных средств, то есть фактическая задолженность Киева, составляет более 300 млн рублей", - пояснили в российском МИДе.
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с чего всё началось

Пас расплаты: Киев задолжал СНГ свыше 300 млн рублей

Задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн рублей. Киевские власти перестали выплачивать взносы еще в 2014 году, и в случае их возвращения в работу объединения порядок погашения суммы пока не определен. Об этом «Известиям» заявили в МИД РФ.
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МИД заявил о задолженности Киева перед СНГ

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URA.Ruвчера в 22:23

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РБКвчера в 21:59

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Газета.Ru03:22

Названа сумма долга Украины перед СНГ

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Транспорт

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Энергетика

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Общество

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В России более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 г.), следует из исследования Росстата.
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Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии.
Обновлено в 03:09
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Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
Обновлено в 03:21
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
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Общество

Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей

Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.
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Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
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В России разработали версию Конституции для детей в стихах и картинках

Факультативные занятия по изучению Конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
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Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

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В Кузбассе жестоко избит известный правозащитник

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Порошенко ночью вернулся на Украину

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Китайские государственные компании полностью прекратили импорт американской сельскохозяйственной продукции.
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Компания Manhart показала свой-тюнинг пакет MH8 600 для «заряженного» баварского купе BMW M850.
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