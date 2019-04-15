Армия и оружие

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТОВедомости 06:40

Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель руководителя МИД России Александр Грушко. По его словам, НАТО отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией.
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МИД России заявил о полном прекращении сотрудничества с НАТО

RT на русском07:25

В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Газета.Ru07:01

МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Ведомости06:40

МИД заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО

РБК06:37

МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Коммерсантъ06:20

Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО

Российская газета06:50

Александр Грушко: НАТО зашла слишком далеко в конфронтации с Россией

РИА Новости07:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Экономика

Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд

Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Политика

Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25
Наука

Обнаружены останки древнего кита с ногами

Ученые из Перу сообщили, что недавно ими были обнаружены останки древнего кита, который жил в эпоху среднего эоцена, то есть около 41-47 миллионов лет назад.
Обновлено 13 апреля в 10:17
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Ленинградской области спасли детеныша нерпы

Обновлено в 06:40
Спорт

Бьорндален: Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин слишком рано завершил спортивную карьеру.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Политика

Глава Ставрополья на встрече с Путиным попросил о поддержке на выборах

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров попросил президента РФ Владимира Путина о поддержке на выборах в 2019 году, глава российского государства ответил, что окончательный выбор сделают жители региона.
Обновлено в 07:14
Политика

Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы

Действующий президент Украины Порошенко заявил, что твердо намерен выиграть президентские выборы в 2019 году.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Авто

Компания Nissan представила седан Versa нового поколения

Дизайн Nissan Versa третьего поколения очень сильно напоминает новую Altima, автомобиль получил тонкую, фирменную V-образную решетку радиатора и головную оптику угловатой формы.
Обновлено 13 апреля в 01:57
Общество

Организаторы Тотального диктанта рассказали о смешных ошибках

Организаторы ежегодной акции «Тотальный диктант» в ходе пресс-конференции в Москве рассказали о смешных ошибках, допущенных участниками теста.
Обновлено в 06:22
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Происшествия

Макс Корж устроил землетрясение в Казани

Обновлено в 07:32
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Происшествия

Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест

Обновлено в 06:48
Энергетика

ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью»

Месторождения контролирует совместное предприятие «Башнефть-Полюс», где «Башнефти» (дочернее предприятие «Роснефти») принадлежит 74,9% акций, а ЛУКОЙЛу — 25,1%. В середине 2018 года «Башнефть» и «Башнефть-Полюс» обратились в ФАС с просьбой проверить экономическую обоснованность тарифов на перевалку через Варандейский терминал.
Обновлено в 07:39
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Общество

Состав администрации Курской области значительно омолодился

Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Финансы

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено в 06:38
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.
Обновлено в 06:43
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