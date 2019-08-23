с чего всё началось

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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Авто Audi покажет электрический внедорожник во Франкфурте У компании уже есть ряд концептуальных электроверсий: седан Aicon, Grand Tourrer PB18 и хэтчбек AI:ME.

Политика Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Происшествия В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом Маршрутный автобус врезался в трубопровод в Ижевске, пострадали 20 человек, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

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Экономика Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

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