Политика
МИД заявил Чехии протест из-за осквернения памятника Коневу в ПрагеРБК 12:12
Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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с чего всё началось
В МИД России подчеркнули, что подобные действия на территории Чехии стали принимать системный характер, они нацелены на искажение истории и умаление значения победы в Великой Отечественной войне, а также создание негативного образа воинов-освободителей.RT на русском11:10
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Экономика
В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»
Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
Обновлено в 06:57
Единоборства
Ковалёв оказался тяжелее Ярда на взвешивании перед боем в Челябинске
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания.
Обновлено в 05:37
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Культура
Суд оштрафовал телеканал СТС за песню Лады Дэнс в сериале
Обновлено в 11:13
Политика
Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием
Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 10:53
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»
Обновлено 21 августа в 23:33
Авто
Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии
Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Хоккей
Путин прилетит на Кубок мира по хоккею «Сириус-2019» в Сочи
Российский лидер планирует принять участие в церемонии открытия Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд в Сочи.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Российский танк «Армата» оказался небоеспособным
Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
Российский «Хозяин морей» вышел на госиспытания
Построенный в Санкт-Петербурге фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на завершающий этап государственных испытаний.
Обновлено в 05:27
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено в 08:53
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Роспотребнадзор занялся истреблением опасных комаров на Кубани
С целью профилактики лихорадки Зика и других инфекций, переносимых комарами, на Черноморском побережье Краснодарского края региональное управление Роспотребнадзора начало уничтожать опасных насекомых.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25