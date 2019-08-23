с чего всё началось

Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

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