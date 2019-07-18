с чего всё началось

Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством.

Российский МИД вызвал советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона, сообщили в министерстве. Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

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