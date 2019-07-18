Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителямРИА Новости 11:13
Российский МИД вызвал советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона, сообщили в министерстве. Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
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Либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российсим законодательством.
— Мария Захарова, российский дипломатРоссийская газета 12:50
с чего всё началось
«США направляют в Москву преподавателей Англо-американской школы в качестве административно-технических сотрудников своего посольства и одновременно не дают разрешения на въезд таких же работников наших загранучреждений», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.RT на русском11:30
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:57, Вашингтон
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