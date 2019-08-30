Политика
ВедомостиМИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.РБК10:09
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Финансы
Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года
Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Интерфакс 10:10
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Политика
США, Польша и Украина подпишут соглашение о поставках газа
"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, инфраструктуры хранения газа на Украине и экспорта американского СПГ, а также соединительных газопроводов в регионе", - говорится в публикации.
Вести.Финанс 07:41
Политика
Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинских граждан
Медведчук надеется, что вскоре Карпюк и Клых вернутся на родину.
ТАСС 08:16
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Здоровье
Названы повседневные привычки, которые могут состарить на 10 лет
Эксперты назвали привычки, которые способны состарить внешне сразу на 10 лет.
MedikForum.ru 00:25
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru 07:48
Авто
Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.
Motor 06:41
Здоровье
При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.
MedikForum.ru 14:57
Футбол
Сульшер: «Санчес должен был уйти»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ухода чилийского вингера Алексиса Санчеса.
Евро-футбол.ру 09:42
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском 15:38
Политика
Законодатели США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол направили письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором призвали устранить изъяны в демократии.
ТАСС 17:26
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК вчера в 09:28
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05
Космос
Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе
Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.
РЕН ТВ 11:54
Баскетбол
«Клипперс» представили ретроформу на сезон-2019/20
В сезоне-2019 «Клипперс» в некоторых матчах использует форму, похожую на ту, что использовалась «Баффало Брэйвз», сообщает официальная страница команды в «Твиттере».
Чемпионат 16:23
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35