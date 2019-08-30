Политика

ВедомостиВедомостиМИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
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с чего всё началось
Министерство внутренних дел России надеется на ответственность и адекватность нового состава украинского парламента и правительства, сказано в сообщении, опубликованном
 на сайте ведомства.
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