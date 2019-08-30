с чего всё началось

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.

Финансы Индекс потребительского доверия в США рухнул до минимума с 2016 года Индекс потребительского доверия в США в августе 2019 года уменьшился до 89,8 пункта с июльского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Шоу-бизнес Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым "16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Футбол СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Политика США, Польша и Украина подпишут соглашение о поставках газа "Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, инфраструктуры хранения газа на Украине и экспорта американского СПГ, а также соединительных газопроводов в регионе", - говорится в публикации.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Экономика ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Авто Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.

Здоровье При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.

Футбол Сульшер: «Санчес должен был уйти» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий по поводу ухода чилийского вингера Алексиса Санчеса.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Политика Законодатели США выразили озабоченность состоянием демократии в Польше Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел и старший республиканец в комитете Майкл Маккол направили письмо премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором призвали устранить изъяны в демократии.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Происшествия 50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.

Космос Астрономы ожидают парад планет в Солнечной системе Меркурий, Венера, Земля и Марс станут участниками парада планет — редчайшего явления, когда они выстраиваются на одной линии.

Баскетбол «Клипперс» представили ретроформу на сезон-2019/20 В сезоне-2019 «Клипперс» в некоторых матчах использует форму, похожую на ту, что использовалась «Баффало Брэйвз», сообщает официальная страница команды в «Твиттере».