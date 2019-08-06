с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.

Происшествия В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

Армия и оружие Путин предупредил об опасных последствиях выхода США из ДРСМД Даже после одностороннего выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Москва настроена на диалог с Вашингтоном, однако этот шаг США перечеркнул многолетние усилие, направленные на снижение ядерной угрозы в мире, сказал президент России Владимир Путин.

Происшествия Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск скорой В России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дорогах и воспрепятствование работе медиков.

Кино Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.

Общество «Общество защиты интернета»: 3 августа операторы отключили Интернет по указанию властей По информации ОЗИ, операторы мобильной связи по указанию столичных властей должны были отключить передачу данных с 13 до 23 часов, а фактический перерыв в оказании услуг у одного из операторов продолжился до 19 часов.

Наука Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.

Технологии ФСБ получила право инициирования блокировки сайтов Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Кино «Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате 6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.

Политика Посольство США подтвердило уход Хантсмана в отставку Пресс-секретарь американского посольства 6 августа подтвердил уход в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

Общество Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

Наука Ученые создали самое тонкое в мире золото Ученые создали новую форму золота толщиной всего в два атома, что является самым тонким листом из когда-либо изготовленных.

Общество Командировочным могут увеличить суточные Размер суточных, которые выплачивают сотрудникам в командировке, предлагают увеличить.