Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных КурилахRT на русском 11:57
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
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