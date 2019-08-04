Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Армия и оружие Морская авиация Украины провела учения над Черным морем Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.

Экономика Россиянам могут начать перечислять зарплату по номеру телефона Обычно банк выбирается работодателем без ведома работника и не учитывая его интересы и желания.

Общество Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Кино Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение судна в российские воды Минный заградитель Hmeenmaa, выполняя обязанности по контролю за границей, по ошибке вошел в территориальные воды России примерно на 600 метров.

Шоу-бизнес Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились Британская актриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе.

Наука В древнем могильнике Красноярского края нашли около 2 тысяч артефактов Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края, на сегодняшних день это самый ранний из средневековых археологических памятников, которые были найдены в низовьях Ангары, сообщили в пресс-службе СФУ.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Космос Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.

Здоровье Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний Из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15, связанные с этим экономические потери в 2011–2015 годах достигали ежегодно около $8,1 млрд.

Общество В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Экономика Поставкам угля на Украину разрешили упасть Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Баскетбол Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Спорт Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне» Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.

Политика На Западе оценили военно-морской парад в Петербурге Россия на военно-морском параде наглядно показала свой кардинально меняющийся боевой флот. Об этом пишет издание National Interest.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.

Космос Робота «Федора» научили шутить и философствовать 22 августа робот отправится на Международную космическую станцию Российский антропоморфный робот "Федор", перед полетом на МКС получивший имя Skybot F-850, умеет шутить и поддерживать философские беседы, передает РИА Новости заявление исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александра Блошенко.