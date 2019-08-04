Политика

МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела СкрипалейРБК 10:45

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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