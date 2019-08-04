Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела СкрипалейРБК 10:45
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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Армия и оружие
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Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
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Общество
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Наука
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Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
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Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Эксперты оценили экономические потери от онкологических заболеваний Из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины — на 15, связанные с этим экономические потери в 2011–2015 годах достигали ежегодно около $8,1 млрд.
Обновлено в 18:34
Общество
В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка
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Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
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Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Обновлено в 16:15
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 18:34
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В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
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Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Обновлено в 16:32
Баскетбол
Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве
Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Обновлено в 08:58
Спорт
Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»
Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено в 05:48
Политика
На Западе оценили военно-морской парад в Петербурге
Россия на военно-морском параде наглядно показала свой кардинально меняющийся боевой флот. Об этом пишет издание National Interest.
Обновлено вчера в 22:54
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Обновлено в 08:43
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
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Обновлено в 18:21
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Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
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Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
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Гаджеты
OnePlus работает над смартфоном OnePlus 7T
Обновлено в 11:46