Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела СкрипалейРБК 10:45
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
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