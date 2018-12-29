Политика

МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю
Известия
05:53

В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».
Известия05:53
с чего всё началось
«Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования»,— говорится в ответе
 российского дипломатического ведомства.
Коммерсантъ05:59

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