с чего всё началось

В ведомстве выразили сожаление в святи с тем, что «Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в неких нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море и Керченском проливе, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования».

МИД счел неприемлемыми требования Меркель и Макрона по Азовскому морю

Политика Политика Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.

Политика Политика Путин предложил Лукашенко сверить часы по вопросам интеграции Ранее Владимир Путин встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко 25 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Лавров назвал российско-турецкие переговоры по Сирии полезными Переговоры Россия — Турция по Сирии на высоком уровне были полезными, обсуждались борьба с терроризмом, гуманитарные вопросы, возвращение беженцев, заявил в субботу, 29 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров.

Политика Политика Порошенко подписал закон о расширении прилежащей морской зоны Украины Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины.

Политика Политика Путин освободил от должности прокурора Москвы «Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — указывается в заявлении.

Армия и оружие Армия и оружие Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана» Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».

Политика Политика Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» об инвестициях США в ГТС Украины Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в разговоре с RT заявление главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что американские компании готовы инвестировать в украинскую газотранспортную систему (ГТС) миллиарды долларов.

Политика Политика В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР обвинили ВСУ в нарушении перемирия

Политика Политика Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка» Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Кремль отреагировал на появление сирийских военных вблизи Турции Турция начала стягивать танки и бронетранспортеры к границе с Сирией 26 декабря после того, как в регион прибыли 40 пикапов, два танка, грузовые автомобили снабжения и бронетранспортеры сил, подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду.

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».

Армия и оружие Армия и оружие В США испугались российского радиационного цунами В США «искренне обеспокоены» возможностями создаваемого в России беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды.

Политика Политика Юнкер усомнился в готовности Румынии к председательству в Совете ЕС Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что сомневается в готовности властей Румынии к председательству в Совете ЕС.