МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в ГрузииРБК 11:24

с чего всё началось

В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Политика США добавили в черный список пять китайских компаний Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Общество Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество В РФ зарегистрировалось 114 тысяч самозанятых Плательщиками налога на профессиональный доход в России зарегистрировались более 114 тысяч человек.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Общество Осужденная в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор Осужденная в США за похищение собственного ребенка гражданка РФ Богдана Осипова подала в пятницу апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда, свидетельствуют документы суда.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Политика На холмах Грузии лежит ночной мятеж Протестующие в Тбилиси потребовали отставки тех, кто пустил российских депутатов в парламент В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Кино Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле Документальный фильм Первого канала должен раскрыть, что на самом деле произошло во время аварии на Чернобыльской АЭС, и воспроизвести точную последовательность событий ночи на 26 апреля 1986 года и последующих месяцев.

Футбол Каччаторе перешел из «Кьево» в «Кальяри» Защитник «Кьево» Фабрицио Каччаторе подписал полноценный контракт с «Кальяри». Соглашение рассчитано до 2020 года.

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Шоу-бизнес Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.

Политика США ввели санкции против высокопоставленных чиновников Никарагуа Министерство финансов США ввело санкции против четверых высокопоставленных чиновников Никарагуа, 21 июня передаёт агентство Reuters.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Космос Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.

Футбол Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале» Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.