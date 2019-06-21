Политика
МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в ГрузииРБК 11:24
В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.RT на русском09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Футбол
СМИ: «Ливерпуль» сообщил, за сколько готов продать Мане
Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении сенегальца.
Обновлено в 16:18
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Политика
США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Политика
Захарова прокомментировала российский запрет на авиаперевозки в Грузию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала ситуацию в Грузии и запрет на полёты российской авиации в эту страну с 8 июля.
Обновлено в 15:43
Здоровье
Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Космос
SpaceX испытала 27 двигателей ракеты Falcon Heavy
Испытания сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy прошли на площадке 39A Космического центра Кеннеди в США.
Обновлено в 00:51
Футбол
Румыния и Англия забили 6 мячей за 15 минут на ЧЕ среди молодежи
В рамках 2-го тура чемпиона Европы среди игроков до 21 года сборная Англии встречалась с командой Румынией.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор
Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Космос
«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля
Обновлено в 10:30
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Футбол
Самедов покидает «Крылья Советов»
Обновлено в 10:53
Энергетика
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Трамп одобрил, а затем отменил нанесение ударов по Ирану
Президент США принял решение о нанесении военных ударов по Ирану. Причиной послужил тот факт, что средства ПВО Ирана сбили беспилотник США.
Обновлено в 01:00