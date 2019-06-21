МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в ГрузииРБК 11:24

с чего всё началось

В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

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Общество Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.

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