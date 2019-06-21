Политика

МИД рекомендовал россиянам избегать мест скопления людей в ГрузииРБК 11:24

В МИДе посоветовали находящимся в Грузии россиянам соблюдать бдительность и избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщается в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД России. Предупреждения связаны с продолжающимися в Тбилиси протестными акциями.
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«Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — указывается
 в сообщении.
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