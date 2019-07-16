с чего всё началось

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

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Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия СКР прекратил уголовное дело против барда Александра Новикова «Заказное сфабрикованное уголовное дело, тянущееся уже почти четыре года, с треском провалилось»,— отреагировал господин Новиков.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.

Происшествия «Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.

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Гаджеты Apple показала новые эмодзи из iOS 13 В Apple решили отпраздновать Всемирный день эмодзи презентацией новейших символов. Они станут доступны нынешней осенью, после выхода iOS 13.

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Армия и оружие Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.

Общество В России выросла убыль населения Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.