Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школыГазета.Ru 08:54
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Российские власти не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов, сообщает газета The New York Times.BFM.ru06:24
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