с чего всё началось

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Происшествия ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Политика Вице-премьер Италии заявил, что украинцы готовили на него покушение Вице-премьер Италии, совмещающий должность министра МВД - Маттео Сальвини - заявил сегодня в интервью телеканалу Rai, что спецслужбами Италии идентифицирована группа украинцев, которые готовили покушение на него.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика Володин предложил внести изменения в Конституцию Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.

Политика Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России 1 Семьи погибших в крушении MH17 призвали РФ к ответу В связи с пятой годовщиной крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года родственники обратились к России.

Происшествия Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Происшествия Названа причина смерти гандболистки сборной России Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".

Политика За месяц российское гражданство получили 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР За месяц более 10 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.

Происшествия Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

Происшествия Сразу 17 уголовных дел возбудили в Астрахани против чиновников В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского, других чиновников, а также двух предпринимателей из строительного бизнеса.

Происшествия В Ираке убили турецкого дипломата В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.

Происшествия Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.

Футбол «Рубин» хочет арендовать двух игроков «Спартака» и «Зенита» Казанский «Рубин» намерен арендовать двух фланговых полузащитников – Александра Ломовицкого из московского «Спартака» и Андрея Мостового из санкт-петербургского «Зенита».

Финансы Банки РФ за полгода получили рекордную прибыль в размере 1 трлн рублей Центробанк подсчитал, что российские банки прошедшие полгода получили прибыль в размере более триллиона рублей.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Интернет Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.

Спорт Российская синхронистка Ромашина побила рекорд по золотым медалям Российская синхронистка Светлана Ромашина стала победительницей в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Наука Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.