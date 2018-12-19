Армия и оружие
МИД раскритиковал планы ВМС Украины пройти через Керченский пролив
МИД раскритиковал планы ВМС Украины пройти через Керченский проливRT на русском09:31
Анонсированный секретарём СНБО Украины Александром Турчиновым новый проход украинских военных кораблей через Керченский пролив станет очередной провокацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском09:31
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Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить.
— Александр Турчинов, украинский политикБИЗНЕС Online 08:45
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