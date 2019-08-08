с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».

Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

Наука Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.

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Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде на вторую половину августа Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.

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Политика Салих Сагидов прокомментировал слова Кадырова об имаме Шамиле Как сообщается на сайте газеты «Махачкалинские известия», глава Кировского района столицы Дагестана Салих Сагидов прокомментировал скандал вокруг высказываний руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

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Здоровье Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.