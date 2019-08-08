Политика
МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митингМосковский Комсомолец 11:16
В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
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с чего всё началось
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.RT на русском11:06
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:45, Вашингтон
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Политика
Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.
Обновлено в 19:38
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено вчера в 08:03
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Военная авиация России переживает эпоху возрождения
В состав боевых структур ВВС России входят стратегическая и дальняя авиация, военно‑транспортная и фронтовая авиация, последняя делится на истребительную, штурмовую, бомбардировочную и разведывательную.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Наука
Биоразлагаемый имплант может заменить катетеры в местной анестезии
Новый биоразлагаемый имплант может послужить эффективной заменой катетерам в рамках местной анестезии.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Бавария» забила 23 безответных гола в товарищеском матче
«Бавария» разгромила «Роттах-Эгерн» в товарищеском матче со счетом 23:0. Четырьмя голами отметился Корентен Толиссо.
Обновлено в 15:21
Наука
Гусеницы могут менять окрас даже с замазанными глазами
Обновлено вчера в 00:27
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Футбол
Тун — Спартак 2:3
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Игры
Кросс-сохранения появятся в Destiny 2 уже 21 августа, а миграция в Steam начнётся за день до этого
Обновлено в 17:27
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Хоккеисты омского "Авангарда" одержали победу над санкт-петербургским СКА в заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:12
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе экс-вратаря сборной Англии Карсона
Экс-вратарь сборной Англии Скотт Карсон перешел из «Дерби Каунти» в «Манчестер Сити» на правах аренды.
Обновлено в 12:28
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть в перезапуске «Один дома»
Звезда американского фильма опубликовал в своем Instagram фото, которым проиллюстрировал образ героя "Одного дома" Кевина Маккалистера в современности.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Ален Делон проходит лечение в Швейцарии после инсульта
Французский актёр Ален Делон, перенёсший несколько недель назад инсульт, в настоящий момент проходит лечение в одной из клиник Швейцарии.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Спецназ Киргизии пошел на новый штурм резиденции Атамбаева
После вчерашней неудачной попытки зайти в дом и задержать бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, правительственный спецназ в четверг вновь пошел на штурм его резиденции.
Обновлено в 16:55
Наука
Человечество является причиной вымирания биологических видов на Земле
На Земле существуют порядка двух миллиардов живых видов. Это число включает в себя различные бактерии, растения, грибы и животные.
Обновлено в 11:16
Политика
Банки передали конгрессменам документы, связывающие Трампа и Россию
Банки передали членам специального комитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей документы, касающихся граждан РФ, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями.
Обновлено в 19:34
Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Обновлено в 12:10
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено в 16:48
Общество
Предприниматель разрешил дачникам продавать соленья в его магазине
Процент за посредничество Зайченко брать не планирует.
Обновлено в 14:25
Экономика
Сократилась чистая прибыль «Дальприбора»
Прибыль от продаж «Дальприбора» упала с 72,9 млн до 54,6 млн руб.
Обновлено вчера в 17:44
Авто
Электрокар Tesla Model S превратили в катафалк
Последний экземпляр уникальной Model S был превращен в катафалк в начале этого года.
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США
Заместитель главы Национальной разведки США Сью Гордон намерена покинуть свой пост 15 августа вслед за директором ведомства Дэниелом Коутсом, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 18:46