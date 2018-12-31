В МИД России прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 31 декабря. Ведомству известно о задержании Пола Уиллана.

Происшествия Происшествия Следователи нашли тело девушки — водителя BlaBlaCar

Политика Политика МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России В МИД России прокомментировали задержание американского гражданина по подозрению в шпионаже.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске В Магнитогорск, где в результате взрыва газа произошло обрушение части жилого дома, прибыл президент России Владимир Путин.

Происшествия Происшествия Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия Путин прибыл на место ЧП в Магнитогорске Президент России Владимир Путин прибыл в оперативный штаб МЧС на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Происшествия Происшествия ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже Гражданина США Пола Уилана 28 декабря задержали в Москве при проведении шпионской акции, сообщают российские информагентства со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Происшествия Происшествия В жилом доме в Магнитогорске прогремел взрыв Взрыв произошел рано утром 31 декабря по адресу пр. Карла Маркса, 164 в десятиэтажном доме.

Политика Политика Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о трагедии в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин призвал россиян вспомнить в Новый год о жертвах взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

Политика Политика Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.

Единоборства Единоборства Мейвейзер рассказал о своем гонораре за бой с Насукавой Американский боксер Флойд Мейвейзер рассказал, что за бой с Тенсином Насукавой он получит сумму в 9 млн долларов, об этом сам спортсмен рассказал 31 декабря в своем Instagram.

Политика Политика Путин не стал менять новогоднее обращение в связи с ЧП в Магнитогорске Для жителей европейской части России новогоднее поздравление президента РФ не будет отдельно меняться в связи с трагедией в Магнитогорске, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Политика Путин впервые присвоил почетные звания «Заслуженный журналист РФ» Президент России Владимир Путин впервые присвоил почетное звание «Заслуженный журналист России», его получили 15 сотрудников средств массовой информации.

Происшествия Происшествия Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним обрушения подъезда одной из многоэтажек Магнитогорска.

Происшествия Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве пропавшей клиентки BlaBlaCar

Происшествия Происшествия Путин посетил пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске Президент не только побывал на месте трагедии в Магнитогорске, осмотрел дом и провел совещание по ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме, но и заехал в больницу, куда привезли пострадавших.

Происшествия Происшествия В центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton В МВД России заявили, что в центре Москвы ограбили магазин Louis Vuitton. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика Украина ликвидировала все избирательные участки в России Центральная избирательная комиссия Украины в день начала кампании по выборам президента страны внесла поправки в постановление о создании избирательных участков, которыми ликвидировала все участки для голосования в России.

Политика Политика Путин призвал не экономить на расселении пострадавших в Магнитогорске Президент поручил не экономить на расселении жильцов дома в Магнитогорске, где произошел взрыв газа, и помочь пострадавшим с документами.

Происшествия Происшествия Губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске.

Политика Политика Медведев увеличил срок пребывания в России для жителей Донбасса Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил срок временного пребывания на территории страны для граждан Украины, постоянно проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Происшествия Происшествия Момент взрыва в жилом доме в Магнитогорске попал на видео Опубликовано видео момента взрыва в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске.

Армия и оружие Армия и оружие Государственные испытания танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году Государственные испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата» начнутся в 2019 году.

Политика Политика Патриарх Кирилл призвал Константинополь одуматься Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и призвал его отказаться от создания на украинской территории новой церковной структуры.

Происшествия Происшествия В Ингушетии после стрельбы по автомобилю возбудили дело Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела автомобиля в Назрани.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.

Кино Кино Выход комедии о блокаде отложили из-за взрыва в Магнитогорске Режиссер Алексей Красовский отложил на неопределенный срок премьеру фильма о блокаде Ленинграда «Праздник».

Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.