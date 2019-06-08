Политика

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России в суде ООНiReactor 12:55

Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации заявили, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против России до его рассмотрения по существу.
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Москва не видит смысла в рассмотрении киевского иска

Вести.Ru14:16

МИД отреагировал на слушания по делу Украины против России

Газета.Ru12:41

Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины

РИА Новости06 июня в 07:03

Россия обратилась в суд ООН по поводу Украины

Lenta.ru10:44

МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России

Известия08:07

Россия рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Украины до рассмотрения по существу

ТАСС08:25

МИД России: Киев злоупотребляет судом ООН в политических целях

Московский Комсомолец12:26
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Происшествия

Главред «Медузы» прокомментировал решение суда по делу Голунова

Обновлено в 16:35
Происшествия

Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине

Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.
Обновлено в 11:15
Футбол

Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020

Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Армия и оружие

В Литве стартовали крупные учения НАТО

Пресс-офицер мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas Комантас Павилёнис заявил, что цель учений — "интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи".
Обновлено в 15:10
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено в 14:49
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Авто

Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Футбол

Гризманн определился с продолжением карьеры

Обновлено в 10:45
Политика

Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В армянском монастыре Ахпат возник пожар

Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Футбол

Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка

Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка.
Обновлено в 11:38
Космос

Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик

Обновлено 06 июня в 14:00
Футбол

Дзюба превзошел Аршавина и Карпина по числу голов за сборную России

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба превзошел достижения Андрея Аршавина и Валерия Карпина по количеству голов, забитых за национальную команду.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне

Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Футбол

Восстановление Неймара займет четыре недели

Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
Обновлено в 16:07
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено в 15:21
Происшествия

Дело Голунова передано в столичный главк МВД

Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве.
Обновлено в 17:18
Футбол

Де Лаурентис: «„Интер“ хочет разрушить мою команду»

Мои сотрудники говорят мне, что "Интер" хочет разрушить мою команду, они просили продать сильнейших футболистов.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Футбол

Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Футбол

Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:35
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
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