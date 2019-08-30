Политика
ИзвестияМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе. Отмечается, что Грузия проводила провокационные акции и политико-пропагандистские кампании при поддержке западных стран.
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с чего всё началось
"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении МИД России.Московский Комсомолец13:37
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:46
Происшествия
В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек
В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.
Известия 09:14
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных
Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных.
ТАСС 15:01
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ
Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».
Аргументы и Факты 09:46
Технологии
Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России
Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.
Народные новости вчера в 23:47
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 16:41
Политика
Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya
США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Наука
Иркутские ученые открыли новый минерал «фторкарлтонит»
Телеинформ 28 августа в 00:13
Общество
Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru 20:48
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.
Газета.Ru 19:20
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС 13:24
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс 05:09
Политика
США ввели новые санкции по КНДР
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.
Коммерсантъ 12:00
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28