с чего всё началось

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе. Отмечается, что Грузия проводила провокационные акции и политико-пропагандистские кампании при поддержке западных стран.

МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.

Армия и оружие Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море «Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».

Гаджеты Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Общество Ураган «Дориан» усилился до третьей степени из пяти возможных Надвигающийся на Флориду ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей степени из пяти возможных.

Футбол В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».

Армия и оружие Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».

Технологии Линейку пассажирских электрических речных судов разработали в России Отмечается, что все суда будут бесшумные и экологичные. Nation News сообщало, "принципиально новый" вертолет разрабатывают в России.

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.

Общество Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.

Происшествия Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.

Политика Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Политика США ввели новые санкции по КНДР Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Общество Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.

Авто Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.