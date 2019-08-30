Политика

ИзвестияИзвестияМИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе. Отмечается, что Грузия проводила провокационные акции и политико-пропагандистские кампании при поддержке западных стран.
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"В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке", - говорится в сообщении
 МИД России.
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